Riesen Ansturm von Tagestouristen:

Es war am frühen Sonntagvormittag als die Polizei Winterberg abriegelt.

Wegen des andauernden Touristen-Ansturms gilt nun bis 10.Januar ein Betretungsverbot auf den Skipisten.

Gegen Mittag nachdem auch die Parkplätze ebenfalls gesperrt waren zeigten die Maßnahmen Wirkung.

Straßensperrungen das letzte finale Mittel um die Menschen zur Ordnung rufen die immer noch nicht begriffen haben-in Zeiten von Corona ist dicht an dicht nicht drin.

Die Stadt gezwungen die Polizei um Amtshilfe zu ersuchen ....

Gesperrt wurden bereits am Samstag auch Skigebiete und deren Zufahrt in Sundern und Schmallenberg .