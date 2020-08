NEWS :

Kaum geht der Schulbetrieb in NRW an den Start, müssen die ersten auch wieder schließen.

Corona Fälle in ein Dutzend Schulen.

Landesweit:

10 Teilschließungen für Klassen oder Lerngruppen, so das NRW-Schulministerium.

Zudem gibt es zwei vorübergehende Schulschließungen in Viersen und Dorsten.



Quelle.

Welt