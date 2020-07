Coronastreit im Duisburger Hauptbahnhof .

Am vergangenen Mittwoch zeigte ein vermutlich Coronageschädigter wenig Gefühl für Kaffee.

Direkt im Gesicht eines Dreißigjährigen landete die kochend heiße Brühe.

So kann es gehen wenn ein Disput über Abstandsregeln ungeklärt bleibt.

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof konnte der nun inzwischen Gesuchte identifiziert werden.

Läuft...

Gegen den 27 jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Mit Kaffee angegriffen das kostet.