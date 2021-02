Corona treibt seltsame Blüten:

Dreister geht es nicht.

Haube auf, Impfung her ! Um zügig an eine Corona - Impfung zu gelangen, haben sich zwei junge Frauen im Oma -Look verkleidet. Im US- Bundesstaat Florida gaben sich zwei jüngere Frauen als Seniorinnen aus um sich Impfungen zu erschleichen. Doch am Ende sahen sie ganz schön alt aus ... Der Gesundheitsbeamte Raul Pino schilderte diese Episode am Donnerstag bei einer Pressekonferenz ,um zu verdeutlichen ,dass es im Orange Country nicht an Impfwilligen mangelt. Am vergangenen Mittwoch seien tatsächlich zwei Frauen im Impfzentrum aufgefallen ,die sich mit Hauben, Handschuhen und Brillen als ,,Omis" verkleidet hatten und - mit gültigen Impfausweisen der Gesundheitsbehörde - ihre Impfdosen bekommen wollten. Nicht zu glauben diese Masche war bereits erfolgreich ! Erst beim zweiten Versuch flog man auf. Konsequenzen weit gefehlt. Strafrechtlich läuft da nichts - aber die Zweitimpfung ist wohl nicht in Sicht.

Quelle:

Bild