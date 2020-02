Nelkensamstag,Tulpensonntag,Rosenmontag,Veilchendienstag und Mittwoch

ist schon wieder alles verduftet.

Karneval auch Fasching, Fassenacht,Fasnet,Fasnacht,Fosnet,Fastelov(v)end

das heißt Ausgelassenheit und überschäumende Lebensfreude.

Eigentlich hat der Name Karneval seinen Ursprung im "Carne levare".

(Übersetzt das Fleisch entfernen - Abschied vom Fleischgenuss.)

Der Beginn der 40 tägigen Fastenzeit.

Vom 26.02 - 9.April.

Karneval:

Was am 11.11 um 11:11Uhr begann wird nun fröhlich angegangen.

Allen Jecken recht viel Spaß in der mir inzwischen zu närrischen Zeit.

Hier noch ein paar Fotos die herrlich bunt daher kommen.

Ich war gerne früher mittendrin - aber jetzt mach ich einfach auf ruhig.