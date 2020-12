Ein Advent -Sonntag :

Gottesdienste musikalisch und so vielfältig wie nie zuvor. Eine unglaubliche Leistung der vielen engagierten Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten ,die sich der Probsteimusik verbunden fühlen bringen Glanz in Corona-Zeiten. Heute, am 6.Dezember 2020 verzauberte uns Kirchgänger das Ensemble ,,Vokal Ruhr" mit wunderbaren Klängen.

Terminvorschau .

In der Probstei-Kirche St. Peter und St. Paul.

Musik:

Wunderbar zu hören und zu erleben.

Ich sage an dieser Stelle :

"Herzlichen Dank ".

Wieder einmal:

Wir sind früh aufgebrochen um einen Platz im Gotteshaus zu finden.

Es ist Corona und wir sind dankbar das es einen Gottesdienst gibt.

70 Gläubige sind zugelassen und manch einer steht vergeblich vor der Kirchtüre.

Kein Einlass Ü 70 :

(70 Besucher)

Denn Sicherheit wird in unserer Kirche groß geschrieben. Der Abstand ist unglaublich.

Ich drehe mich zum Eingang der Kirche:

Dort wo Listen und Hygienemittel stehen wird es ruhig.

Es ist schmerzlich zu sehen wie manch einer seinen Heimweg antreten muss ohne Gebet. Die Zahl derer die heute in meiner Kirche Platz finden ist nun erreicht.

Bei schönen Wetter beten die Menschen auch vor der Tür ,mit Abstand natürlich.

Sie verstehen und teilen.

Beim nächsten Mal werden Sie sicher wieder einen Platz finden.

Traurig:

Andere wiederum sind ungehalten und werden laut .

Beängstigend nehme ich das zur Kenntnis.

Sie pochen auf Einlass.

Drohen mit nicht wieder kommen. Es klingt zwischen zornig und hilflos.

Die Messe beginnt die Mund-Nasen-Bedeckung sitzt.

Singen ist nicht erlaubt. Aber da hilft uns der Chor und ich höre dankbar zu.

Emotional bin ich heute - kann ein paar Tränen nicht aufhalten.

Bald schon ....

Frohe Weihnachten werden wir einander wünschen.

Wir Menschen feiern Weihnachten und ich denke bei manch einen von uns wird das Gebet intensiver ausfallen.

Frohe Weihnachten - ein kurzer - gewagter Satz zur Zeit.

Feiern?

Gedenken - passt 2020 besser oder?

Wir gedenken der Heiligen Nacht.

Ganz so unbeschwert wird dieses Fest inmitten der Pandemie nicht werden.

Beten mit Abstand.

Weihnachtsmesse:

Nun kommt die Weihnachtszeit und die Menschen kommen hinzu die wir Weihnachtsbesucher nennen.

Menschen die am Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen ihre Weihnachtszeit feierlich gestalten möchten.

Das sind unglaublich viele.

In diesem Jahr heißt es aber :

,,Raum geteilt durch Abstand gleich Teilnehmerzahl".

Und keine Messe wie wir sie kennen und lieben.

Anmelden ist angesagt - und hoffen das ein Plätzchen frei sein wird.

Aber sollte die Wahl nicht auf uns fallen ...

Weihnachten, ist ja das Fest der Geburt Jesu Christi. Gedenken wir dessen und begehen unser Fest ruhig und besinnlich. Hoffen wir darauf das wir einen Virus erfolgreich verabschieden können.

Was mir aber besonders am Herzen liegt:

Bleibt Gesund.