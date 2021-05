Die Lokalkompass-Couch lädt wieder zum Sitzen und plaudern ein.

Thema:

Das war mein erstes Auto :

Natürlich ein VW Käfer und zwar Baujahr 1952 und hatte glaube ich 22 PS unter der Haube. Bis 1953 hatte der Käfer eine geteilte Heckscheibe.

Der Clou :

Er und ich waren das gleiche Baujahr.

Ich bekam dieses Auto zur Führerscheinprüfung von meinen Eltern geschenkt. Am Armaturenbrett befand sich eine Vase in der immer ein frisches Blümchen steckte .

So ein Schnuckelchen war mein erstes Auto nicht.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das waren die Vor - und Nachteile des Autos:

Da ich gerne einmal irgendwo aneckte war dieses Fahrzeug wie gemacht für mich.

Kotflügel mit Delle ließ sich ausbeulen oder prima abnehmen und beim Schrotti ersetzen.

Auch das:

Ich wurde unabhängiger konnte alles erledigen was zu erledigen war. Der Weg zur Arbeit wurde erheblich kürzer.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Gerne hätte ich mein Auto etwas verrückter gestaltet aber die Familie sagte, nix da.

Der Nachteil:

Ich fahre nicht gern Auto - noch nie. Ich mache mich lieber per Rad oder öffentlichen Verkehrsmittel auf den Weg. So wurde ich schon schnell und gerne zum Beifahrer. Später im Gelände war dann Jeep angesagt. Aber auch da lieber als Beifahrer. Ich setze mich wie ihr seht hinter jedes Steuer wenn man mich nervt wieder einmal mitzumachen.

Ich fahre alles wenn ich muss.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Diese Sachen hatte ich fast immer dabei:

Etwas Ess- und Trinkbares da ich immer glaube es könnte für Mitfahrende nicht reichen, zu viel.

Reservekanister, falls der Sprit knapp wird. ( Ich verfahre mich gerne.) Der Akkusauger fährt immer mit denn mein Kofferraum ist gepflegt wie unsere Wohnräume. Ich glaube ich bin pingelig. Und auf unserem Sofa liegt nur die Kuscheldecke und sonst nichts. (natürlich ich)

Bei uns ist das Sofa meins.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Mein schönstes Erlebnis mit dem Auto:

Zwei Tage vor der Führerscheinprüfung musste ich eine Mutprobe überstehen. Unsere Truppe verlangte von mir Nachts um 24 Uhr einmal um den Block zu fahren ohne das ich eine Fahrerlaubnis hatte.

Gesagt - getan - ich vergaß das Licht und hörte plötzlich eine laute Stimme. Mein Freund und Helfer machte aufmerksam. Eine Weile war er schon hinter mir hergefahren. Ich hob dankend die Hand, Licht an und total erleichtert parkte ich wieder ein.

Ich war ungeschoren davon gekommen.

Oder sagen wir lieber fast...

Das war eine echt haarige Sache.

Haarige Sache.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

24 Uhr :

Ein Teil meiner Clique stand schenkelklopfend vor unserer Haustür und bog sich vor Lachen.

Am anderen Morgen:

Mein Vater bekam einen Tobsuchtsanfall als er das Fahrzeug an anderer Stelle parkend fand.

So war er:

Es gab ein 14 tägiges Fahrverbot nach bestandener Führerscheinprüfung.

Was daran schön war ?

Das nur er mich erwischt wurde.

Mein Traumauto ?

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Gibt es nicht.

Ich schaue mir das eine oder andere Fahrzeug gerne einmal an.

Das war es auch schon.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Für unsere Traumautos war immer mein Mann zuständig.