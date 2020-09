Wirklich alles?

Auch aus dem Weißen Haus?

Ein Schelm der gerade Böses denkt .

Ich spreche natürlich nur über das Sortiment des üppigem Ständchen mit diverser Ware.

Ähm...

Hat nichts mit der Wahl des amerikanischen Präsidenten zu tun .

Alle vier Jahre wieder und so.

Übrigens, stets am Dienstag nach dem ersten Montag im November.

Ah....

3.November 2020.

Ich hörte:

Viel ist die Rede von nationalen Umfragen - und den Vorsprung, den Joe Biden seit Monaten hält.

Seine Botschaft - er sei nicht Donald Trump.

Ach, so....

Kommt wohl gut an - diese klare Ansage.

Aber um auf das Ständchen zurückzukommen - vor vier Jahren soll ein Run darauf gewesen sein.

Mein Gott, wo ist die Zeit geblieben.