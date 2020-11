Unsere Stadt bewirbt sich ,,proaktiv "um eines der zwölf Corona- Impfzentren für NRW.

Bochum liegt laut Stadt-Sprecher Thomas Sprenger mitten im Herzen des Ruhrgebiets und somit sehr zentral.

Die auch fürs Gesundheitsamt zuständige Sozialdezenernentin Britta Anger erläutert: Sie werde noch heute eine Mail an NRW -Gesundheitsminister Laumann schicken ,um das Interesse unserer Stadt an ein solches Zentrum zu äußern.

Bisher gibt es weder Anfragen des Landes noch ist eine konkrete Festlegung von Standorten der zu errichteten Impfstrukturen erfolgt so eine Sprecherin.

Keine schlechten Chancen für Bochum oder ?

Quelle:

Funke Medien