In NRW endet am Montag, 31. August, die Maskenpflicht in Klassenzimmern. In anderen Bereichen der Schulen gilt diese weiterhin. So könnten auch in den Bochumer weiterführenden Schulen ab Dienstag, 1. September, alle Schülerinnen und Schüler ohne Masken im Unterricht sitzen - theoretisch zumindest.

Empfehlung an die Schulleiter

Denn Bochums Schuldezernent Dietmar Dieckmann begrüßt die neue Aussage von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, dass Schulen nunmehr die Möglichkeit haben, ein Maskengebot im Unterricht auszusprechen. Dieckmann: „Die Verbreitung der Aerosole kann damit verringert werden und dient dem Schutz Aller. Wir empfehlen daher den Schulleitungen, von dieser Gebotsmöglichkeit Gebrauch zu machen, so dass alle Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern weiterhin Mund- und Nasenbedeckung im Unterricht tragen.“

Aktuell in 61 bekannte Infektionen in Bochum



Insgesamt sind in Bochum seit März 1.052 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 964 sind insgesamt genesen, 27 an bzw. mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind 61 Personen infiziert, sieben davon werden stationär, einer von ihnen intensiv-medizinisch versorgt.

Die Zahl der Infektionen im Schnitt der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner ist auf 9,7 gesunken.