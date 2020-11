News:

Die aktuelle Corona-Welle hat NRW fest im Griff.

Wie aus einem Bericht des Gesundheitsministerium hervorgeht, liegen in dieser Woche landesweit 4000 Covid-19 Patienten in den Kliniken.

Im April waren es gerade einmal die Hälfte.

Erste Krankenhäuser auch im Ruhrgebiet, haben die Grenzen ihrer Kapazität längst erreicht.

Nicht mehr aufnahmebereit heißt es nun mittlerweile in manchen Kliniken.

980 Intensivbetten waren alleine in NRW am Dienstag mit Covid-19 Patienten belegt.

Ein Drittel müssen beatmet werden.

Deutlich mehr als anderswo in Deutschland.

1218 Betten ,ein Fünftel des Bestandes, stehen allerdings noch zur Verfügung .

Laut Politik:

Der Teil-Shutdown wirkt nur halb so stark, wie wir gerechnet haben so Karl Lauterbach Mediziner und Politiker.

Quelle:

Funke Medien