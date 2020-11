Er hat es geschafft.

Joe Biden:

Er ist der 46.Präsident der Vereinigten Staaten.

Herzlichen Glückwunsch.

Mit Biden möge Rationalität, Anstand, Ausgleich, Menschlichkeit und Normalität in ein gespaltenes Land zurückkehren.

Respekt üben ,um zu heilen und wieder zusammenzukommen so Bidens Worte.

So sehen ihn Vertraute:

Wenn Biden davon redet ,es gehe um die Seele Amerikas, die gerettet werden muss, dann glaubt er daran, dass sich der Gang der Welt verändern lässt, so ein ehemaliger Mitstreiter, der heute im Außenministerium Dienst tut.

Diese Worte haben mir gefallen.

Biden wäre so ein Präsident für alle.

Applaus:

Endlich ein Schlussspurt im US-Wahlkrimi :

Der ehemalige US-Senator und Vizepräsident unter Barack Obama ist der 46.US-Präsident .