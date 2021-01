Niesen und Husten, das war um diese Jahreszeit normal. Heute fragt man sich beim ersten Schnupfen, ist es was Ernstes. Da ist es dieses Unwohlsein ,erst recht wenn zum Husten Fieber dazukommt. Krankheitszeichen denen wir fr├╝her kaum einer Beachtung geschenkt haben wie Husten, erh├Âhte Temperatur oder Fieber schrecken uns nun auf. Wird schon wieder oder 3 Tage Bettruhe das waren immer meine Worte. Erk├Ąltungssymptome verbunden mit┬á Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs-/ Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf-und Gliederschmerzen oder allgemeine Schw├Ąche dazu-dann hei├čt es Schluss mit Panik schieben.

Handeln ist angesagt:

Ein Arzt muss diese Symptome abkl├Ąren. Anruf gen├╝gt - bitte nicht einfach in die Praxis gehen. Nicht vergessen: Als Risiko - Gruppe gelten Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere sowie Medizin - und Pflegepersonal. Bitte nicht noch weitere Menschen infizieren.

Haltet Abstand tragt eure Mund-Nasen-Bedeckung.

Eins kommt zum andern oder?

Wichtig: 

Wir halten zusammen damit wir uns in Zukunft wieder treffen d├╝rfen.

Darauf freue ich mich.

Ihr auch?