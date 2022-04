Bochum:

Neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

In vielen Bereichen des Lebens gibt es nun keine Maskenpflicht für Innenräume mehr. In etlichen Geschäften wird allerdings weiter darum gebeten, eine Maske zu tragen. Kontrolliert werden darf das aber nicht. Das gleiche gilt für 2-G oder 3-G-Zugangsregeln. So entscheidet im Einzelhandel das Hausrecht der Ladeninhaber. Also ohne Maske auf den Weg machen ist nicht.

Maske ist immer dabei:

In Bus und Bahn ist Maske tragen Pflicht hier gilt die Maskenpflicht im ÖPNV, an den Haltestellen allerdings nicht. Für die Gebäude der Stadt Bochum und empfindliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen oder Seniorenheime sowieso.

Auch in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen (Asyl - und Flüchtlingsunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Wohnungslose, Justizeinrichtungen) bleibt eine Maskenpflicht in Innenräumen bestehen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen zudem nach wie vor nur mit aktuellen negativen Testnachweis betreten werden. Hier gilt also eine Testpflicht für Besucher*innen und Beschäftigte sowie bei Neuaufnahmen. Gleiches gilt-dort allerdings nur für nicht immunisierte Personen. Die Bochumer Clubs in Bochum haben fast alle in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle von Impfausweisen eingestellt.

Anmerkung:

Viele Corona-Regeln laufen aus-aber Vorsicht das Coronavirus lauert überall. In der Ruhe liegt die Kraft - passt gut auf euch auf - lasst langsam angehen.

Mein Rat überall wo es eng wird:

Maske auf....

Weitere Infos findet ihr unter:

https://www.radiobochum.de

https://www.bochum.de

Text teilweise übernommen von Radio Bochum meinen Lieblingssender...