Sinkende Einnahmen sind eine Folge der Corona-Krise. Das bekommen Vermieter und Mieter zu spüren. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit die Miete weiterhin fließt.



Um der Corona-Krise zu begegnen, hat der Bundestag in dieser Woche Maßnahmenpakete auf den Weg gebracht, unter anderem zum Mieterschutz. Wer sein Einkommen verliert und die Miete nicht bezahlen kann, darf zwischen dem 1. April und 30. Juni nicht gekündigt werden. „Die Bundesregierung will mit dem nun beschlossenen Kündigungsverbot die Mieter in der Corona-Krise vor dem Wohnungsverlust schützen“, erklärt Jörg Ehrhardt.

Gleichzeitig hofft der Vorstandsvorsitzende von Haus + Grundeigentümer Bochum e.V., dass Mieter diesen Beschluss nicht als Freibrief verstehen. „Es gibt genügend Eigentümer, die aus den Mieteinnahmen ihren Lebensunterhalt oder laufende Unterhaltspflichten bestreiten. Viele von ihnen sind Rentnerinnen und Rentner, Kleinselbstständige, Gastronomen oder Handwerker, die selbst durch die Corona-Krise belastet sind. Mieter können Sozialleistungen in Anspruch nehmen und so die Miete oder wenigstens die laufenden Betriebskosten und einen Teil der Kaltmiete bezahlen.“

Gespräch mit dem Vermieter suchen



Seinen rund 5.000 Mitgliedern – überwiegend Haus- und Wohnungseigentümer aus Bochum und der Region – hat der Haus + Grundeigentümer Bochum e.V. in einem Appell geraten, besonnen zu reagieren. Darin steht: „Auch wenn die wenigsten Vermieter Mietausfälle langfristig verkraften können, sollten in dieser schwierigen Übergangszeit Mieter und Vermieter das gemeinsame Gespräch suchen und einvernehmliche Lösungen anstreben, um zu versuchen, rechtliche Schritte zu vermeiden. Haus + Grundeigentümer Bochum e.V. ist zuversichtlich, dass diese Krisensituation von den Bochumer Vermietern und Mietern gemeinsam bewältigt wird.“

Diesen Appell begrüßt auch der Mieterverein Bochum. "Wir raten allen Mietern, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, frühzeitig das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen", sagt Sabine Mosler-Kühr, Rechtsberaterin und stellv. Geschäftsführerin. "Unseren Mitgliedern helfen wir auch gerne dabei, wegen der geschlossenen Geschäftsstellen im Moment allerdings nur telefonisch."

Weitere Informationen unter hausundbochum.de