Eine Gretchenfrage der Corona-Krise:

Hoffnung in der Corona-Pandemie auf Immunität nach einer überstanden

Infektion gibt es sie ?

Laut Wissenschaft:

Es gibt keine Gewährleistung von einer empirischen Datenlage kann keine

Rede sein.

Also Klartext:

Nichts genaues weiß man nicht.

Nach einer Erkrankung könne eine gewisse Immunität eine Zeitlang möglich

sein.

Schön wäre es sich gegen die Erreger wappnen zu können.

Nun aber deuten Studien darauf hin,daß viele Menschen die geringe

Symptome oder keine bei einer Infektion hatten keine Antikörper im Blut

nachwiesen.

Erstaunlicherweise allerdings in Tränenflüssigkeit und in der

Nasenschleimhaut.

Eine Studie als Preprint veröffentlicht und noch nicht von Experten bestätigt.

Chinas ,,Nature Medicine" Fachblatt berichtet das bei Infizierten ohne

Symptome die Antikörper - Konzentration im Blut bereits in kürzester Zeit

sank.

Bei beinahe der Hälfte war innerhalb von 3 Monaten gar kein Antikörper

mehr findbar.

Keine Immunität nach Covid-19?