Nur mal so.

Natürlich wird es bald mehr Impfdosen geben.

Aber wenn wir so lahm weitermachen - würde es rein rechnerisch so aussehen.

In den letzten 7 tagen wurden im Schnitt 52.472 Impfdosen verabreicht. Wenn Deutschland in diesem Tempo weiterimpft wird, sind am 26.01.2027 voraussichtlich 70 Prozent aller Einwohner *innen Deutschlandweit mit je 2 Dosen geimpft.

Nicht verzagen:

Auch vor Erreichen einer Herdenimmunität könnte eine gewisse Normalität zurückkehren.

Aber nur wenn wir es schaffen das ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen geimpft sind.

Quelle:

Interaktiv .morgenpost.de

80 Millionen Infizierte weltweit. 1,8 Millionen Tote. Und Corona geht weiter.

AHA - Regeln alleine werden nicht reichen. Impfen das muss schneller gehen, viel schneller.

Israel hat bereits 16 Prozent seiner Bevölkerung geimpft, die USA und Großbritannien liegen bei 2 Prozent.

Deutschland 0,4 Prozent .

Ich frage mich ob wir Ostern die dritte Welle starten.