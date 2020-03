Die Schweizer Bergwelt kennen und lieben lernen ...

Er stand schon bereit der 4- Sterne-Komfort- Reisebus am Zustieg unserer Wahl

"Bochum".

Der klimatisierte Bus mit bequemen Sitzplätzen brachte uns entspannt Richtung

Schweiz -

und die wunderbaren Panoramafenster brachten während der gesamten Fahrt

einen grandiosen Ausblick.

Erstes Ziel Graubünden:

Täler nördlich und südlich der Alpen, Flüsse, die in sämtliche Himmelsrichtungen

fließen.

Der Kanton Graubünden, eigentlich ein bekannter Wintersportort mit spektakulärer

Alpenkulisse erwartet uns mit seinem unglaublichen Alpenpanorama im

Septemberblues - wunderschön.

Erholung pur.

Der Vierwaldstättersee:

Der Busfahrer bringt uns in die älteste Stadt der Schweiz nach Chur, wo wir die

Rhätische Bahn besteigen,ähnlich dem bekannten Glasier Express.

Die Aussicht unglaublich ,die vielseitige Rheinschlucht, einer der schönsten

Flusslandschaften liegt uns zu Füßen.

In Disentis wechseln wir die Bahn und auf geht's zum Oberalppass.

Tief durchatmen und diese Idylle genießen.

Aus dem Staunen kommen wir nicht mehr heraus.

Die Bergwelt hat uns tief beeindruckt.

Schade,viel zu früh heißt es wieder hinein in unseren Bus .

Und bei traumhaften Septemberwetter sind wir schon wieder Richtung Hotel

unterwegs.

Am nächsten Tag steht Italien und die Schweiz auf dem Programm.

Der Bus bringt uns über Julierpass ins mondäne St.Moritz.

Angekommen in St.Moritz erschlagen mich die Schaufenster beinahe mit ihren

hochwertigen Waren.

Vor allem sind es die Preise die mir den Atem nehmen.

Extravaganz lässt grüßen.

Eine Armbanduhr die gerade mein Herz höher schlagen lässt könnte ich für

umgerechnet 120 Tausend Euro erwerben.

Ein Schnapp wie man mir freundlichst versichert.

Leider habe ich es gerade nicht "Klein".

Die Geldbörse will einfach nicht mithalten.

Ladentür zu....

Schnell weg, und zwar über den Berninapass in das italienische Tirano.

Der Pass führt uns 2,260 Meter über den Meeresspiegel entlang, romantische Täler,

schneebedeckte Gipfel .

Herzklopfen ...

Entlang des Puschlavs nach Tirano fahren wir zu einem gemütlichen Mittagessen.

Gut gestärkt geht es nun mit dem Bernia- Express zurück nach St.Moritz -

spektakulär überqueren wir so die Alpen zwischen Tirano und St. Moritz.

Die Bahnlinien, Viadukte und Kehrtunnel fügen sich einzigartig harmonisch in die

Landschaft.

Fein gemacht ...

Müde sind wir - es geht früh zu Bett.

Luzern:

Eingebettet in ein eindrückliches Bergpanorama liegt Luzern, das Tor zur

Zentralschweiz, am Vierwaldstättersee.

Seine einzigartige Lage am See und sehr nahen Ausflugsberge Rigi, Pilatus oder

Stanserhorn lässt uns noch einmal diese Stadt anfahren.

Zeit um gemütlich durch diese wunderbare Stadt zu flanieren.

Die Kirchen beeindruckend.

Dankeschön Reiseleitung ….

Davos:

Am nächsten Tag lassen wir Ruhe und Gelassenheit walten.

Wiesen, Bäche urige Hütten und heile Welt Tag.

Die Füße werden in einem Wildbach gekühlt - und rundherum um uns - "Nichts".

So liebe ich es.

Aber ....

Die Wanderung durch die Berge sollten entspannen aber wir verlaufen uns

natürlich.

Jemanden Fragen,unmöglich.

Weit und breit kein Haus - keine Menschenseele zu sehen.

Langsam nähert sich der Abend und Panik beginnt sich breit zu machen.

Stunden sind wir umher geirrt - wann gab es einen Lichtblick?

Spät sehr spät ....

Irgendwann kamen wir wieder auf die richtige Spur.

Niemand von uns wusste wie.

Erschöpft erreichen wir unser Hotel....

Durst viel Durst...

muss auch einmal sein.

Was für ein Tag.

Rückblick:

Schön war es - die Schweiz hat uns gefallen- trotz der mörderischen Preise und wir

kommen wieder so versprechen wir uns am Abreisetag.

Abschied:

Nach dem Frühstück heißt es ab Richtung Deutschland.

Wieder einmal ungern ...

Schon wieder möchte ich bleiben.

Aber....

der nächste Urlaub kommt ja bald.

Nur noch schnell alles erledigen- Koffer wegpacken lohnt nicht.

Wir freuen uns auf ein neues Abenteuer.