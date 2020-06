Das Chaos wird größer denn Europa öffnet seine Grenzen,

wenn auch nicht für alle.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard - Nocht Institut für

Tropenmedizin warnt in einem ntv.de Interview vor zu frühen Auslandsreisen.

,,Jeder Reisende sollte sich gut überlegen, was man macht, wenn man sich am

Urlaubsort infiziert und dann auch noch erkrankt", sagte der Virologe

Schmidt- Chanasit gegenüber dem Sender.

Denn nicht alle Länder bieten Behandlungsmöglichkeiten wie wir sie In

Deutschland kennen.

Allerdings eine Öffnung innerhalb der Europäischen Union hält der Experte

zum jetzigen Zeitpunkt dennoch für sinnvoll.

Hier verweist der Experte auf die gemeinsamen Richtlinien der Europäischen Seuchenschutzbehörde.

Das bedeutet für mich, trotz großer Sehnsucht ...

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Abwarten!!!