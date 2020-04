Nur ein Traum?

Wie ein Traum!

Alles 1.Klasse.

Und schon wieder 25 Jahre her.

Mädels wir Reisen.

Ab in den Flieger Frankreichs Hauptstadt erwartet uns.

Paris ...

Flughafen Düsseldorf:

Aber zunächst einmal Chaos .

Mir läuft ein Kind zu und von den Eltern keine Spur.

15 Minuten später:

Ah,Mutter und Vater traben an,puh.

Die Zeit drängt ...

Nun aber weg mit dem Koffer .

Oh ,ein freundlicher blonder Herr mit Brille hilft mir.

Irgendwie kommt er mir bekannt vor,aber sonst?

Um mich herum meine grinsenden Mitarbeiter.

Endlich,das Gepäck wäre erfolgreich aufgegeben.

Dem hilfsbereiten Blonden schenke ich noch ein dankbares Lächeln.

Der gute Mann wartet auf seine Gattin Hannelore die sich gerade mit

Zeitschriften eindeckt.

Muss mich das interessieren?

Upps,ist ja Heino.

Ich stammle noch etwas herum ,bis Hannelore erlösendend ins Gespräch

fällt.

Plötzlich:

Hektik kommt auf und weiter geht's.

Hannelore schleift Heino hinter sich her.

Unsere Truppe muss auch los.

Um uns herum geschäftiges Treiben.

Weiter geht's .

Abflug Düsseldorf - Richtung Charles de Gaulle Airport.

An Bord:

Neben mir gleich der nächste Promibonus - aber zunächst einmal unbemerkt.

Hannelore Elsner unterhält mich bis zur Ankunft und ich bemerke wieder

einmal nicht, wen ich vor mir habe.

Das sie zu einem Dreh nach Frankreich unterwegs ist erfahre ich ganz

nebenbei.

Dreh ???

Übrigens ...

Ich verpenne Promis immer.

Was hätte es auch genutzt ?

Smartphone war ja noch nicht.

Also kein Schnappschuss von Hannelore.



Ankunft:

Im feinen Hilton heißt es zunächst Check In und festliche Begrüßung .

Champagner - Empfang und lecker Essen.

Was das wohl alles kostet?

Uns egal,alles umsonst.

Einen Tag später:

Die Reise beginnt mit Disneyland Paris, das einzige Disney - Resort in Europa.



Beeindruckend:

Die außergewöhnliche Thematisierung des Park,Unmengen von Attraktionen

und das garantiert schönste Dornröschenschloss der Welt.

Paris ist ein Muss für uns Disneyliebhaber .

Zunächst einmal bitte viel Zeit und Energie mitbringen.

Das Disneyland Paris ist mit Themenpark ,Restaurants und Shoppingviertel

doch irre groß.

So viele Attraktionen schafft kaum ein Besucher.

Und anstehen um das Objekt der Begierde in Augenschein zu nehmen

das kostet Zeit,aber lohnt.

Wer glaubt in zwei oder drei Tagen den Park gesehen zu haben, der

irrt gewaltig.

Ein mehrtägiger Städtetrip muss es schon sein - denn Disneyland allein,

dass geht auf keinen Fall.

Nicht vergessen wir sind schließlich in Paris.

Disneyland:

(32 Km östlich von Paris)

Das Resort das am 12.April 1992 nach vierjähriger Bauzeit eröffnet wurde

umfasst außer seinen Themenparks den Unterhaltungsbereich Village, eine

Golfanlage ,mehrere Hotels sowie Wohn und Geschäftsviertel.

Der Disneypark ist der älteste Teil und das Kernstücks des Resorts.

Es gibt fünf Themenbereiche , die um das Dornröschen-Schloss gruppiert

sind ,dass dem Park als Wahrzeichen dient.

Main Street USA, Adventureland, Fantasyland , Discoveryland ,

Vergnügungszentrum Disney Village.

Paris:

Der Eifelturm muss bestiegen sein, das Champs-Elysees lockt.

Zum Arc de Triumphe, Ile de la Cite und dem Louvre ist ein Muss.

Mit dem Bus zur Pl.de la Bastille.

Hin zum Place des Voges,ehemals Plache Royale.

Weiter durch das Marais Viertel und zur Kirche Saint Paul St.Louis, einer

typischen Suiten Kirche.

Nach dem Mittagessen geht es Richtung Versailles.

Hier im Reich des Sonnenkönigs, geht es erst einmal in den Park.

Der Park:

Betörend schön und untermalt von barocken Klängen.

Die anschließende Besichtigung der Gemächer des Königs mussten leider

Fotofrei bleiben.

Abends ging es auf Fahrt - die "Seine" bei herrlichsten Wetter - ein Traum.

Diese Lichter zu Beginn der einsetzenden Dämmerung ,unvergesslich.

Dazu Musik live und Essen und Trinken vom Feinsten.

Es wird gelacht,getanzt und natürlich ein edler Wein getrunken.

Völlig geflasht von soviel Ereignissen geht es zurück zum Hotel.

Aber nur zum Umziehen -dann wacker Ins Moulin Rouge.

Zum Cabaret mit turbulenten Revuen und Aufführungen .

Während sich ständig das Bühnenbild ändert genießen wir Show

und Gourmet-Dinner .

Dinieren im prunkvollen Ambiente dieses geschichtsträchtigen Saales,

den schon so viele Künstler prägten ist schon toll.

Schnell merken wir das die vorherige Kleiderauswahl wichtig und

richtig war.

Also fein gemacht war richtig , denn Dresscode wird hier hoch geschrieben.

Wir erleben einen Abend voller Farben - einen Rausch der Sinne.

Als der Tanz der Wäscherinnen der Cancan im 2/4 Takt angespielt wird

heisst es Aufbruch.

Im Hotel:

Nach solchen Erlebnissen - Schlaf finden - ganz unmöglich.

Mit einem Gläschen Sekt lassen wir Frauen unser Erlebtes noch einmal

Revue passieren.

Und die Mädels verpassen mir ein Kleid.

Die Spießerin mal ausgeflippt .

Lach...

Das habe ich gehört ...

Ach ja ...

Am Rande sei noch erwähnt - das wir / ich diese Reise wieder einmal

erkämpften -und natürlich nichts kostete.

Das geht natürlich nur in Teamarbeit.



Jawohl:

Meine Mitarbeiter waren mit im Reisegepäck und das machte diese

Reise zu etwas ganz besonderen.

Ob wir noch öfter mit unserem Unternehmen ,die Welt bereisen dürfen?

Aber sicher doch ...

unsere Motivation war ungebrochen .

Anmerkung:

Viele Fotos kann ich nicht einbringen .

Menschen die ich erst einmal fragen müsste.

Datenschutz eben.