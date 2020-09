Bis zum 30.September hat die Landesregierung die Corona-Schutzverordnung verlängert.

Positive Veränderungen gibt es " vornehmlich in Sachen Sport ".

Es dürfen wieder mehr Zuschauer auf den Platz bei Amateur und Breitensportveranstaltungen .

Die Grenze von 300 Zuschauern ist gekippt.

Ab sofort dürfen - bei entsprechenden Hygiene - Konzept - wieder mehr Zuschauer in Sportstätten.

(Drinnen und Draußen.)

Zudem gibt es auch eine feste Regelung für Bundesliga Klubs.

20 Prozent der Stadionkapazität dürfen Borussia Dortmund ,Schalke &Co zugänglich machen.

Eine vorsichtige Wiederzulassung ,eine große Herausforderung der Verantwortlichen.

Ob der Fan verantwortungsbewusst vor Ort sein wird ?

Wir werden sehen...

Wichtig:

Es werden keine Zuschauer zu Veranstaltungen zugelassen, wenn der 7-Tage -Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Austragungsort größer gleich 35 und den Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist.

Abstand, Hygiene, Alkoholverbot runden das ganze ab.

Gästefans sind nicht erlaubt, die Tickets sind personalisiert.

Quelle:

Radio Bochum