Die drei Bottroper Pottrocker von MASTERS and COMMANDER sind zurück.

Wie alle Bands haben sie im Corona-Kerker ausgeharrt, aber die Zeit genutzt.

Ihre Single „Mach was“ beschäftigt sich passend zur Bundestagswahl mit Verbesserungsvorschlägen. Agit-Pop-Polit-Rock zum Hintern-Hochkriegen. Oder sollen doch lieber mal die andern die Welt retten? Wozu gibt es schließlich Heimkino und Fressalien! Ihr neues Musikvideo geht selbstironisch mit dem erforderlichen Tatendrang um.

Am Samstag hat der Video-Clip Premiere auf Facebook um 19:45 Uhr, und die drei Flitzpiepen laden zum Livestream ein: „Wir warten auf MACH WAS“. Interviewt werden sie von Karolina Köster, die sich mit ihrem Projekt „Sisterhood“ sonst eher dem weiblichen Geschlecht widmet. Aber The Howdyman, Iron Mountain und der Commander versichern, bei Ihnen sei alles noch dran.

Los geht es um 19:15 Uhr auf ihrem Facebook-Kanal.

Am 17.09.2021 hat der Clip dann auf YouTube Premiere um 11:45 Uhr: