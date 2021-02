Noch sind die Wildgänse ein gewohnter Anblick in unseren Gefilden. Aber wie auf dem Foto schon zu sehen ist, geht der Blick bereits Richtung Osten.

In wenigen Tagen werden sie sich auf ihren Weg in ihre Brutgebiete nach Schottland, Norwegen, Schweden und Finnland im Norden oder Osteuropa machen.