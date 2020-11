LOUISE ist kein Haustier, es ist auch nicht die Schwester meines Arbeitskollegen.

Der Name LOUISE steht für Logistik und innovative Services für urbane Regionen am Beispiel der Emscher-Lippe-Region.

Das Projekt startete als neuer Lieferservice in Bottrop im März 2020.

Das City-Logistik-Angebot bringt die Einkäufe und Bestellungen der LOUISE-KundInnen nach Hause, zu Abholstationen oder auch Paketschränken. Der Bringdienst ist als Service gedacht, damit größere Einkäufe nicht nach Hause geschleppt werden müssen. In der Corona-Krise bekam der Einkaufsservice eine neue Wendung. Vor allem ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen, die zu Hause bleiben wollen oder müssen, können bei den beteiligten Bottroper Einzelhändlern telefonisch oder im Internet bestellen. Somit wird jeglicher Kontakt in der Stadt bzw. in Geschäften vermieden.

Der regionale Einkauf soll mit dem Projekt gestärkt werden. Die Logistik-Dienstleistungen werden außerdem mit einem umweltfreundlichen Lastenfahrrad erbracht werden und somit wird auch noch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Das Projekt ist ein Test und wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Der Lieferservice ist daher zurzeit kostenlos.

Mit LOUISE hat Bottrop in der Vorweihnachtszeit mit den sicher zahlreich anstehenden Einkäufen ein weiteres Plus. Neben kostenfreien Bussen und kostenlosen Parkplätzen in der Innenstadt an den Samstagen bis Weihnachten, gibt es nun auch noch einen kostenlosen Lieferservice.

Also, warum im Internet einkaufen oder in Nachbarstädte fahren? Probieren Sie es aus!

Ich wünsche viel Vergnügen.

Weitere Infos zu LOUISE, auch für Geschäfte, die mitmachen wollen, unter:

www.louise-bottrop.de/