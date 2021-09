Gemeinsam mit Schüler:innen und Lehrer:innen der Gesamtschule Waltrop haben die Stadtmaler Beth Adams-Ray und Florian Söll eine beeindruckende Ausstellung entwickelt, die Ende 2019 erstmals in der Kulturkapelle Waltrop gezeigt wurde. Im Rahmen der Interkulturellen Woche Essen 2021 ist „In Noahs Arche“ nun auch in der Dreifaltigkeitskirche, Stolbergstraße 54, 45355 Essen zu sehen. „Das Thema der Arche Noah ist aktueller denn je“, stellt Axel Rademacher vom Projekt Arche Noah Essen fest. „Artenvielfalt, Artensterben und Klimawandel beschäftigen uns alle heute mehr denn je."

Konzert mit “Muttis Beste”

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung, von ca. 17.10 Uhr bis 18 Uhr, spielen Benedikt Mensing (Gitarre) und Johannes Hartogh (Sax) als “Muttis Beste” ein einstündiges Konzert bei freiem Eintritt.

Öffnungszeiten und Anmeldung

Die Dreifaltigkeitskirche hat am So, 19.09. und So, 26.09. nach dem Gottesdienst von 11.30 bis 13.30 Uhr für Ausstellungsbesucher geöffnet.

Weitere Zeiten können mit der Arche Noah Essen vereinbart werden, z. B. Anmeldungen von Schulklassen als außerschulische Veranstaltung nach den Corona-Regeln für Schulen oder von anderen kirchlichen Gruppen nach den Corona-Regeln für kirchliche Räume. Ansprechpartner ist Till Overbeck: till.overbeck@kd11-13.de