In Kooperation mit dem Sozialen Dienst der Stadt Monheim und der Alzheimer Gesellschaft Kreis Mettmann wird erstmalig am 7. Oktober um 17.30 Uhr in der AWO Begegnungsstätte Louise Schroeder Haus, Opladener Str. 86 in Monheim ein Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz angeboten. Dieser Gesprächskreis findet anschließend jeden ersten Donnerstag im Monat statt.