Kolumne: Das fehlende Jahrhundert / Kirchenmusik

Das 20. Jahrhundert gibt es nicht: zumindest kirchenmusikalisch nicht. Lieder wie "Von guten Mächten wunderbar geborgen" (Dietrich Bonhöffer), "I still haven`t found what I am looking for" (Bono / U") oder "Knockin´ on heavens door" (Bob Dylan) sind reine Fakes und haben es völlig zu Unrecht in (beispielsweise evangelisch-methodistischen) Kirchengesangbücher geschafft.

Diese These stellt Augustinus van Handel auf. Er ist Organist in der Gemeinde vom Fliegenden Pizzateig; sie ist im niederrheinischen Meerbusch angesiedelt.

Was sich nach Verschwörungstheorie anhört, hat nach van Handels Ansicht einen realen Hintergrund. "Schauen Sie sich doch mal an, was kirchenmusikalisch bei uns am Niederrhein los ist. Die Mennoniten in Krefeld sind ein sehr gutes Beispiel dafür," führt der Kirchenmusiker seine Gedanken aus. "Der dortige Orgelklimperer ist eigentlich katholisch, wegen Trigamie aus einer eigentlichen Kirchen vertrieben und nun zu einem Mennoniten ehrenhalber gemacht worden. Und was macht der Mann? Er möchte der Gemeinde Herzensbildung beibringen und spielt Händel, Bach und andere Vertreter der klassischen Musik. Das ist zwar alles seniorengerecht - Jugendliche kommen so aber nicht im Gottesdienst vor."

Die Pizzateig-Gemeinde ist ein Zusammenschluß von Jugendlichen aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Ihre Ursprünge liegen in einer Pizzeria vor Ort, die es inzwischen nicht mehr gibt. Dort trafen sich mennonitische, methodistische und andere freikirchlich gebundene Jugendliche, um sich ökumenisch auszutauschen.

Schnell war man sich einig: Es gibt keine modernen Kirchenlieder, die auch Jugendliche gerne mitsingen. Selbst in pfingstlerisch orientierten Gemeinden werde zunehmend klassische Musik vorgetragen.

"Ich habe mich dann auf die Suche an zeitgemäßem Liedgut gemacht," berichtet Augustinus. "Und bin zu dem Ergebnis gekommen: Kirchenmusikalische Komponisten haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Arbeit eingestellt und nichts Neues mehr geschaffen. Was wir als zeitgenössisch empfinden, sind einfach nur Umdichtungen älterer Musikliteraturen."

"Wenn wir in unserem Gottesdienst Gott loben und preisen, kommen regelmäßig Eigenkompositionen zum Einsatz," so van Handel. "E-Gitarre und Keyboard sind dann genauso erlaubt wie das Englischhorn, Saxophon und die Ukulele. Unsere Gottesdienste sind auch wegen der modernen Musik regelmäßig überlaufen."