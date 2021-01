Erstmals in ihrer Geschichte finden die SchulKinoWochen NRW digital statt. Da die Kinos nach wie vor geschlossen sind, haben die Veranstalter ein Online-Programm erstellt, das in der Zeit vom 21. Januar bis 10. Februar über die Webseite der SchulKinoWochen NRW unter www.schulkinowochen.nrw.de verfügbar ist.

Auch in der digitalen Form fördern die SchulKinoWochen NRW dieses Jahr die Filmbildung und zeigen sowohl für den Unterricht in Präsenz als auch auf Distanz, die Möglichkeiten auf, einen Film gemeinsam zu besprechen und zu analysieren. Unter dem Motto "ZUSAMMEN leben. sehen. lernen." legen die SchulKinoWochen NRW einen besonderen Schwerpunkt auf Filme zu den Themen Migration und Inklusion, aber auch zu klimarelevanten Aspekten und nachhaltiger Lebensweise. Die 35 ausgewählten Filme bieten einen altersgemäßen Zugang zu komplexen Themenfeldern wie auch zur Vermittlung unterschiedlicher ästhetischer Formen. Ein Großteil der Filme wird von "Film+Schule NRW" unter dem Label "Ausgezeichnet!" kostenlos zum Streaming zur Verfügung gestellt und steht über den Onlinemediendienst EDMOND NRW bereit. Darunter befinden sich etwa Romanadaptionen wie "Rico, Oskar & die Tieferschatten" oder "Tschick" sowie Animationsfilme wie "Ernest & Célestine".

Darüber hinaus stehen auf der Webseite Links und Empfehlungen zu weiteren, für den Unterricht geeigneten Filmen, die ebenfalls kostenlos für die Filmsichtung im Klassenzimmer oder im Distanzunterricht bezogen werden können, zur Verfügung.

Weitere Materialien ermöglichen Schülern, sich intensiv mit dem Kulturort und der Medieninstitution Kino auseinanderzusetzen. Zahlreiche Ideen für den Unterricht in Grund- und weiterführenden Schulen stehen bereit, mit denen Kinder und Jugendliche ihr Kino vor Ort, Berufe beim Film oder die filmwirtschaftliche Verwertungskette kennenlernen oder sich mit ihren eigenen Sehgewohnheiten beschäftigen können.

Gespräche mit Filmschaffenden sowie Lehrerfortbildungen zur Filmanalyse und Filmpraxis im Unterricht ergänzen das Angebot. Das Schulministerium empfiehlt gemeinsames Lernen mit und über kulturell anspruchsvollen Film ausdrücklich als "gleichwertigen Unterricht". Sowohl das Filmprogramm für alle Altersstufen und mit Bezügen zu verschiedenen Unterrichtsthemen als auch das pädagogische Begleitmaterial sind nach Anmeldung komplett kostenfrei.

Sämtliche Informationen zum Programm sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de . Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persönliche Beratungen unter Tel.: 0251/5913055 zur Verfügung.