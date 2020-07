Keine Offene Gartenpforte, jedoch nach telefonischer Absprache können Gartenspaziergänge vereinbart werden. Besuchen sie den Cottagegarten und erfreuen sich an der Pflanzenvielfalt und den Sommerflor. Viele Sitzplätze/Pavillons laden zum Verweilen ein. Es gibt in diesem Jahr viel Neues zu entdecken. Lassen sie sich überraschen!



Auf Wunsch Teatime gegen eine Spende. Spenden gehen an die Waldschule Cappenberg.

Brigitte Ruhnau

Brechtener Str. 104, 44536 Lünen, Telefon 0231-875323

weitere Infos unter offene Gärten in Westfalen