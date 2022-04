Jetzt kommt der Frühling so richtig in die Puschen, die Tomaten recken sich schon ein paar Zentimeter in die Höhe, der erste Bärlauch konnte geschnitten und Ringelblumen ausgesät werden. Diese blühen dann nicht nur den ganzen Sommer über, sondern sollen auch noch gut gegen Entzündungen sein. Überhaupt lohnt es sich, mehr über Wildpflanzen zu erfahren.

Das geht zum Beispiel in der Saison jeden Sonntagvormittag im Biogarten, der zur VHS Mülheim gehört – auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau MüGa, im Darlingtonpark hinter dem Matschspielplatz.

Ein besonderes Highlight steht am Sonntag, 10. April, an. Von 10.30 bis 16 Uhr lädt die Wildpflanzenbörse ein zum Erfahrungs- Samen- und Pflanzenaustausch. Auch gegen eine kleine Spende kann das ein oder andere Kraut mit nach Hause genommen werden. Sogar ein Ginko freut sich auf ein neues Zuhause.

Die Teilnahme an der Börse ist kostenfrei.

Weitere Infos: vhs.muelheim-ruhr.de oder 455-4321/-22.