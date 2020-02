Donnerstag, 27.02.2020, 15:30 Uhr, Wildstraße 10 wird im Johanniter-Stift in der Cafeteria "Nellys Lied"

in Kooperation mit dem KoM`Ma Theater Duisburg das Bühnenstück „Nellys Lied“ aufgeführt.Die Inszenierung möchte für jüngere und ältere Zuschauer einen Weg einschlagen, der an zwei wichtigen Punkten entlangführt. Zum einen möchte das Thema erzählerisch an die Erlebniswelt der Altersgruppen anschließen und über den familiären Streit und auch das Wiederfinden und Vertragen erzählen. Über eine spannende Reise mit verrückten Figuren werden Kinder und Erwachsene gleichermaßen durch ein Meer der Gefühle und Klänge geführt.

Neben dem Medium der Erzählung ist auch die Musik und das Musikmachen ein wichtiger Bestandteil des Stückes. Viele Texte und Stationen werden in Form von Geräuschen und Liedern begleitet. Dabei wird ein Loop-Gerät eingesetzt, das die Spielerin live auf der Bühne zu ihrer eigenen Band werden lässt. In der Verbindung von Musik und Erzählung soll eine Form entstehen, die alle Zuschauer verzaubern soll.

Dirk Schwantes (Regie)

Stephanie Lehmann (Spiel)

Dauer: 50 Minuten. Der Eintritt ist frei. Begrenztes Platzangebot.

Externe Besucher werden gebeten sich vorher telefonisch anzumelden:

0203-9308-455 / -456

Das Theaterstück wird finanziert von der Seniorenstiftung der Sparkasse Duisburg

Links für weitere Informationen zum Stück:

www.kommatheater.de