Da wird in Velbert, Offerstraße 29, vor wenigen Jahren, ein modernes Ärztehaus gebaut. Zur Zeit mit 4 Praxen und 11 Ärzten belegt. Der Eingang stellt für Rollstuhlfahrer*innen, Rollatorfahrer*innen sowie anderweitig gehbehinderten Menschen eine große Hürde da. Bevor man an den Aufzug kommt ist eine Treppe mit 5 Stufen zu erklimmen. Siehe Foto. Warum baut mann links keine Rampe ein. Wer hat den Bau so als Ärztehaus abgenommen?