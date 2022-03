Monheim. Am Freitag, 18. März, kamen Parteimitglieder sowie Freunde und Förderer der AG 60 plus im neuen MoKi-Café an der Heinestraße zusammen, um aus ihrer Mitte einen neuen Vorstand zu wählen. Die Wahl auf der Jahreshauptversammlung der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus fiel mit herausragender Mehrheit auf Werner Bischoff.

Werner Bischoff blickt mit viel Elan und Zuversicht in die nächste Zeit, da er die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft darin sieht, mit älteren Menschen politische Themen zu diskutieren, die alle aktuell interessieren. Soziale Fragen sind da genauso gefragt, wie die Kulturpolitik für Senioren in der Stadt. Anliegen älterer Mitmenschen müssen mit starker Stimme vertreten werden, so Bischoff.

Als Beisitzer wurden Elke Brandenburg, Stefanie Rohm und Norbert Sassenbach gewählt.

Lorenz Dombrowski, Vorsitzender der SPD Monheim am Rhein, erklärt, dass der neue Vorstand ein bunt gemischtes und zukunftsfähiges Team ist, von dem jeder einzelne wichtiges Wissen und Erfahrungen mitbringt.

Auf der Versammlung wurde auch beschlossen, dass für die Mitwirkung im Vorstand der SPD AG 60 plus künftig keine Parteizugehörigkeit mehr erforderlich ist. Jeder soll die Gelegenheit haben, sich für die Sache zu engagieren und das muss auch ohne Parteibuch möglich sein, so Lorenz Dombrowski.