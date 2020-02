Am 6. Februar fand in den den Räumlichkeiten des Varieté et cetera an der Herner Straße die Sportlerehrung der Stadt Bochum unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch statt. In ihrem Rahmen werden jährlich Sportler ausgezeichnet, welche sich um das Ansehen der der Stadt auf nationaler Ebene verdient gemacht haben. Vertreten sind dabei Wettkämpfer der verschiedensten Disziplinen. Routinemäßig vertreten waren Karateka des Budokan-Bochum e.V., die sich im vergangenen Jahr durch ihre Leistungen hervortaten. Geehrt wurden Alarich Kalthoff, Parvis Kaviani, Jabar Mohammad und Michael Mügge. Sie verdeutlichten einmal mehr, dass in Bochum Karate der Spitzenklasse gelehrt und gekämpft wird.