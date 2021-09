Am Wochenende fand das letzte Turnier vor den Herbstferien für den Budokan Bochum statt. Das 7-U21 Randori wird seit mehreren Jahren von Bundestrainer Klaus Bitsch ausgetragen und fungiert als Qualifikationsturnier für die Nationalmannschaft, die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.

Nach einer langen Saison aktivierten die jungen Bochumer Karateka noch einmal ihre Kräfte, um ein letztes Mal vor der wohlverdienten Pause ihre sportliche Klasse zu zeigen.

Nach dem Lockdown wurden die ausgefallenen Trainings und Wettkämpfe in einem sehr kurzen Zeitraum durchgeführt, sodass die Belastung für die Sportler umso höher war.

Trotzdem konnten die Athleten eine Woche nach den Deutschen Meisterschaften wieder tolle Leistungen zeigen und sich mehrere Podiumsplätze erkämpfen.

Mohammed Abo konnte alle seine Kämpfe gewinnen und musste im Round-Robin-System 2 x gegen seinen Gegner vom DM-Finale kämpfen, welches er knapp mit 0:1 Punkten verlor und Deutscher Vizemeister wurde.

Bei diesem Wettkampf konnte Mohammed aber 2 x mit 4:0 und 3:1 Punkten gewinnen, nutzte die Revanche und konnte verdient Gold gewinnen.

Ebenfalls ins Finale schaffte es Sam Altkemper, der auf der DM den dritten Platz belegte.

Hier konnte er eine Platzierung gutmachen und wurde Vizemeister.

Lukas Homann konnte endlich wieder eine Medaille auf nationalem Niveau erreichen und wurde am Ende verdient Dritter.

An diesem Wochenende finden die Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U16 und U18 statt, bei denen Clara Ewald und Douaa Rabhi an den Start gehen. Danach geht es auch für diese beiden Athleten des Budokan Bochums in die wohlverdiente Wettkampfpause.