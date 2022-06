Die erste von fünf Etappen von „100km RundumDortmund 2022“ von Kruckel zum Freischütz über 20 km wurde von allen Teilnehmern, trotz schwieriger Wetterverhältnisse, geschafft.

Am 26. Juni startet nun die zweite Etappe von Freischütz nach Lanstrop über 21km, also quasi ein Halbmarathon. Es ist ein Lauf vom Fernsehturm Schwerte, den die Läufer lange hinter sich sehen, zum Haus Wenge, wobei sie das „Lanstroper Ei“ immer im Blick haben. Die Führung übernehmen die erfahrenen Gruppenführer/innen vom LWT Dortmund-Ost, die auch für die Getränke unterwegs und im Ziel sorgen.

Der Lauf startet am Freischütz und verläuft durch den Schwerter/Aplerbecker Wald auf den Höhen des Ardeygebirges Richtung Emscherquelle. Von diesem Höhenweg kann man Richtung Norden schon jetzt das spätere Ziel, in der Nähe des „Lanstroper Eies“ sehen. Weiter geht es über Holzwickede und Sölde, am Flughafen vorbei nach Asseln in Richtung Husen/Kurl. Das Wickeder Holz und der Kurler Busch bieten den Läufern bei Sommerwetter die ersehnte Kühlung. Am Haus Wenge in Lanstrop ist dann das Tagesziel erreicht. Diese Laufetappe gleicht teilweise dem eines Crosslaufes durch Wald und Feld – holperige Waldwege wechseln sich mit asphaltieren Landschaftswegen und schmalen Wiesenpfaden ab. Zu dieser Etappe, wie auch den drei weiteren Etappen sind nur noch wenige Starplätze des begrenzten Kontingents frei.

Detaillierte Informationen zur Strecke und auch zur Anmeldung unter : www.rundumdortmund.de