Nach dem 1. Platz beim internationalen Rhein Shiai und dem 9. Platz und damit der besten Platzierung einer deutschen Sportlerin bei der Youth League in Italien in der Klasse U18 weiblich -53 kg, bestätigte Douaa Rabhi ihre derzeit bestechende Form und zeigte sich auch bei der Youth League in Mexiko von ihrer besten Seite.

Eine kleine Delegation des nordrhein-westfälischen Karateverbandes (KDNW) machte sich letzten Dienstag auf den Weg ins mexikanische Acapulco, um dort an der Youth League teilzunehmen. Mit an Bord war Douaa Rabhi vom Bochumer Karateverein Budokan Bochum.

Die Youth League sind mehrere, über das Jahr verteilte, internationale Nachwuchsturniere auf höchstem Niveau, die viele Nationen als Maßstab für ihre EM- und WM-Qualifikation nehmen, dementsprechend ist das Niveau sehr hoch.

Nach Douaas Gewichtsklassenwechsel von -59 kg zu -53 kg Ende letzten Jahres standen bis dato 3 Turnier auf dem Programm, die Douaa jeweils als beste deutsche Kämpferin in ihrer Kategorie beenden konnte.

Bei ihrer ersten Youth League im italienischen Jesolo, konnte Douaa einen beachtlichen 9. Platz belegen.

Beim Rhein Shiai in der ring°arena platzierte sie sich auf dem obersten Treppchen und besiegte die nationale und internationale Konkurrenz.

Auch in Mexiko zeigte Douaa wieder, dass in Zukunft mit ihr zu rechnen ist. Sie konnte alle Kämpfe ungefährdet gewinnen und musste während des gesamten Turniers nur einen Gegentreffer hinnehmen.

Unter anderem ließ sie die EM-Dritte und Youth-League-Gewinnerin von Porec (Kroatien) des letzten Jahres aus Slowenien hinter sich.

Im Finale schlug sie ihre Gegnerin aus England, die bei der Youth League in Italien den zweiten Platz belegt hatte, mit 4:0 Punkten und sicherte sich somit das heiß begehrte Edelmetall.

Mit dieser Leistung bestätigte Douaa ein weiteres Mal ihre aufsteigende Form und hofft nun auf einen Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der tschechischen Hauptstadt Prag in diesem Jahr.