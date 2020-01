Regenrückhaltebecken, Emscher und Kanal – Rund um Ickern tut sich was. Je mehr die ursprünglich für den Bergbau und die Industrie genutzten Flächen zurückgebaut und renaturiert werden, desto größer wird der Erholungs- und Freizeitfaktor vor der Haustür.

Seit rund fünf Jahren lädt der Stadtteilverein "Mein Ickern e.V." Bürger ein, sich ein eigenes Bild von diesen positiven Veränderungen zu verschaffen. Gemeinsam mit "Menschen an der Emscher e.V." bieten die Ickerner in jedem Jahr zwei Radtouren sowie mehrere Kräuterwanderungen mit der Naturheilkundlerin Rosalie Surmann an. Jetzt stehen die Ziele und Veranstaltungstage der neuen Heimatrouten fest.

Los geht’s es am Sonntag (8. März) mit dem Rad entlang der Emscher in Richtung Dortmund-Deusen. Ziel ist die Kläranlage Dortmund-Deusen, deren beide Faultürme eine weit sichtbare Landmarke darstellen. Die Kläranlage Dortmund-Deusen ist die erste Anlage, die im Rahmen des Emscher-Umbauprogramms 1994 fertig gestellt wurde. Die Strecke wird mit vielen Stopps und moderatem Tempo zurückgelegt, so dass auch weniger trainierte Radfahrer teilnehmen können.

Die zweite Rad-Heimattour am 10. Oktober rückt die „Baustelle Emscherland“ in den Mittelpunkt des gemeinsamen Ausflugs. Treffpunkt für beide Veranstaltungen ist um 13 Uhr der Marktplatz Ickern.

Kräuterexkursionen mit Rosalie Surmann

Zu Fuß wird die Naturheilkundlerin und Kräuterexpertin Rosalie Surmann interessierten Laien an zwei Vormittagen die Besonderheiten des Emschertals und speziell des Regenrückhaltebeckens näher bringen. Die beiden Kräuterexkursionen finden am 24. Mai und 22. August statt. Sie starten jeweils um 10 Uhr am Wendehammer des Rapenswegs. Von dort aus geht es auf die ca. sechs Kilometer lange Strecke, die in etwa drei Stunden – ebenfalls mit vielen Stopps – zurückgelegt wird.

Um die neuen Eindrücke gemeinsam am Ende Revue passieren zu lassen, organisiert Mein Ickern e.V. am Ende jeder Heimattour einen Halt am Hof Emschertal. Die Teilnehmer sind eingeladen, sich bei Kaffee und Kuchen dort weiter auszutauschen, Kontakte zu festigen und die Nachbarschaft zu pflegen.

Die Teilnahme an den Heimattouren ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, bittet der Verein um eine Anmeldung bei Marc Frese, Vorsitzender Mein Ickern e.V., vorstand@mein-ickern.de, Tel. 0173/ 5757055.