Die Kreispolizei Wesel berichtet über einen Unglücksfall, der sich in Dinslaken ereignete und bei dem eine 89-jährige schwer verletzt wurde.



"Am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr bog eine 65-jährige Autofahrerin aus Duisburg von der Straße Am Rutenwall nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ab", berichtet die Polizei.

Dabei sei sie mit einer 89-jährigen Fußgängerin aus Dinslaken zusammengestoßen, die mit einem Rollator die Gehwegseite der Friedrich-Ebert-Straße wechseln wollte. Sie sei ebenfalls aus Richtung Am Rutenwall gekommen.

Die Dinslakenerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb.