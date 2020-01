Brandstiftung auf dem früheren Mannesmann-Gelände in der Karlstraße? Am Donnerstag, 2. Januar, musste die Feuerwehr in einer der leerstehenden Hallen tätig werden.

Gegen 18.45 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauchschwaden auf dem Gelände. Nachdem sich die alarmierte Feuerwehr Zugang zu dem Gelände verschafft hatte, kamen den Rettungskräften drei unbekannte Jugendliche aus der Einfahrt entgegengelaufen, die nicht näher beschrieben werden können.

Die Wehr löschte ein Lagerfeuer, das unter einer überdachten Lagerhalle angezündet worden war. Bei Eintreffen der Feuerwehr glühten hier lediglich noch die Reste von Holzpalletten.

Einige Meter hinter dem Lagerfeuer musste die Feuerwehr außerdem einen Werkstattschuppen innerhalb einer Halle löschen, da dieser in Flammen stand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, das Ablöschen der Glutnester dauerte aber noch bis 21 Uhr an. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Zur Sachschadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei wurde zum Tatort gerufen und übernahm die Ermittlungen. Da die unbekannten Jugendlichen im Verdacht stehen, das Feuer gelegt zu haben, sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter Tel. 02064/622-0 entgegen.