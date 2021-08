Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr zeigte sich ein Unbekannter einer 15-jährigen Dinslakenerin, die mit einem Hund spazieren ging, auf einem Spielplatz an der Eppinkstraße in schamverletzender Weise. Der unbekannte Exhibitionist flüchtete danach zu Fuß über den Spielplatz zur Eppinkstraße.

Beschreibung des Unbekannten:

50 - 70 Jahre alt

185 cm groß

dickere Figur

wenige, kurze Haare (fast Glatzte)

Er war mit blauer Jeanshose und einem blauen Hemd bekleidet

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0.