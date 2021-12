Am Dienstag, 28. Dezember, gegen 20.10 Uhr, kam es auf der Willy-Brandt-Straße in Dinslaken, in Höhe der Hans-Böckler-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Dinslaken befuhr die Willy-Brandt-Str. in Fahrtrichtung Duisburg. Im Einmündungsbereich Willy-Brandt-Straße / Hans-Böckler-Straße beabsichtigte er, nach links auf die Hans-Böckler-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Autofahrerin aus Duisburg, die in Richtung Dinslaken unterwegs war.

Duisburgerin schwer verletzt

Die Duisburgerin verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Einmündungsbereich ab. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.