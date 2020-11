In diesem Jahr feierten die Kinder der städtischen Kindertageseinrichtung Am Gymnasium das Martinsfest auf eine andere Weise. Kurzerhand entschieden sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen zu einem Projekttag. Der ganze Vormittag drehte sich um das Thema Sankt Martin. In einer gemeinsamen Ankündigung, unter einem Himmel von bunten Laternen, sangen die Kinder kräftig die Laternenlieder und lauschten gemeinsam der Martins-Legende.

Anschließend suchten sie verschiedene Aktionsgruppen in der Kita auf. In einem Schattentheater wurde mit Instrumenten das Stück „Die St. Martins Legende“ begleitet. In der Foto-Box verwandelten sich Kinder selbst in St. Martin oder Bettler und ließen sich fotografieren. Gebastelt wurden bunte Lichter und eigene Steckenpferde. Natürlich durfte auch nach Lust und Laune gespielt werden.

Martin auf seinem Ross

Am späteren Vormittag kam St. Martin vorbei. Die Kinder konnten nochmal Martinslieder zum Besten geben und die Mantelteilung anschauen. Die Kleinen waren sehr überrascht darüber, dass ein Bettler noch nicht einmal Schuhe besitzt. Besonders erfreuten sie sich an dem echten Pferd. Dieses begleiteten sie mit ihren selbst gebastelten Laternen auf einem kleinen Umzug auf dem Gelände. Am Ende des Tages nahmen die Kinder die Laternen mit nach Hause, dort können diese vielleicht noch in den kommenden Tagen leuchten und die Menschen auf den Straßen erfreuen.