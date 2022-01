Der für Samstag, 15. Januar, geplante Mit-Mach-Unterricht für Grundschüler der Klassen vier an der Gustav-Heinemann-Realschule in Dinslaken findet aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht statt.



Der Schutz und die Sicherheit aller Eltern, der Schüler, gerade in Zeiten des Aufkommens der Omikron-Variante, hat höchste Priorität.

Beratung via Telefon

Unter den Telefonnummern 02064/8261905 und 02064/48920 können interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte sich jedoch weiterhin telefonisch über die Realschule beraten lassen oder einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren. Die Anmeldungen finden vom 12. bis 16. Februar am Standtort Stadtbad 9 in 46537 Dinslaken statt.

Anmeldezeiten und Terminvereinbarung

Die zur Anmeldung benötigten Unterlagen und die genauen Anmeldezeiten finden sie auf der Homepage der Gustav-Heinemann-Realschule unter www.realschule-dinslaken.de. Um Wartezeiten bei der Anmeldung zu vermeiden, bittet die Realschule um eine vorherige Terminvereinbarung.