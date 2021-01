Am 14.02 wird weltweit gegen Gewalt an Frauen protestiert. Der Protest findet eigentlich in Form eines Tanzes auf öffentlichen Plätzen statt. In den vergangenen drei Jahren wurde auch in Dinslaken am 14.02 auf dem Neutorplatz gemeinsam getanzt und so mit mehr als 250 Menschen gegen Gewalt an Frauen protestiert. Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Tanz geben, doch die Corona-Pandemie lässt es leider nicht zu, dass die Demonstration vor Ort stattfindet. Die Gleichstellungsstelle und ihre Kooperationspartnerinnen laden Sie trotzdem herzlich dazu ein sich an dem Protest zu beteiligen.

Dies ist ganz einfach möglich:

1. Schauen Sie sich den Tanz zu „Break the Chain“ an (https://www.youtube.com/watch?v=0HgSAk9eFxg).

2. nehmen Sie ein Video davon auf, wie Sie zu dem Lied tanzen.

3. Senden Sie dieses Video bis zum 09.02.2021 an gleichstelungsstelle@dinslaken.de.

Die Gleichstellungsstelle wird die eingehenden Videos zusammenschneiden und am 14.02.2021 digital verbreiten. So können alle, die sich beteiligen wollen, zusammen gegen Gewalt an Frauen tanzen.

Jede 3. Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede 3. Frau, das sind eine Milliarde Frauen (One Billion) weltweit, denen Gewalt angetan wird. One Billion Rising (Eine Milliarde erheben sich) ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz, ein Akt weltweiter Solidarität und eine weltweite Demonstration, die zeigt, wie viele Menschen sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen.

In Deutschland hat ebenfalls jede 3. Frau körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren, jede 5. Frau hat körperliche oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt und jede 20. Frau wurde ein Vergewaltigungsopfer.

Auch in Deutschland wird es Zeit, diese Situation nicht länger zu akzeptieren. Menschen in Dinslaken fordern mit der Aktion One Billion Rising das Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen sowie ein Ende der Geduld und des Schweigens.