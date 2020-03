Die CDU Dinslaken und die Mittelstandsvereinigung (MIT) Dinslaken-Voerde loben das entschlossene Handeln der schwarz-gelben Landesregierung und der CDU-geführten Bundesregierung in Zeiten der Corona-Epidemie. Neben den klaren Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, haben beide Regierungen in den letzten Tagen milliardenschwere Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht.

Dr. Hans-Rudolf Jürging, Vorsitzender der MIT Dinslaken-Voerde, betont: „Es ist jetzt wichtig, dass kein Unternehmen, dass vor der Corona-Epidemie gesund gewirtschaftet hat, durch die Epidemie insolvent geht. CDU und MIT möchten eindringlich darauf hinzuweisen, dass jedem Unternehmer geholfen wird. Es spielt keine Rolle, ob der Unternehmer beispielsweise Gastronom, Handwerker, Dienstleister, Zulieferer oder Kulturschaffender ist. Die Aussage der Bundesregierung steht, dass jedem geholfen wird. Auch die Landesregierung hat einen NRW-Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden auf den Weg gebracht.“

Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken, hat eine Bitte an die Dinslakenerinnen und Dinslakenern: „Es wird eine Zeit nach der Corona-Epidemie geben, in der die lokale Wirtschaft, der Einzelhandel und die Gastronomie in Dinslaken unsere Unterstützung braucht. Es wäre wünschenswert, wenn beispielsweise momentan keine Jeans bei einer der großen Internetplattformen bestellt wird, sondern einige Wochen gewartet wird, bis der lokale Einzelhandel wieder geöffnet hat. Es wird noch nie so wichtig gewesen sein, lokal einkaufen zu gehen. Ganz getreu dem Motto der IHK: Wir sind Heimatshopper. Unsere Stadt braucht einen lebedingen Einzelhandel und eine vielfältige Gastronomieszene. Hier ist nun jeder gefordert, seinen Beitrag zu leisten.“

CDU und MIT ist es wichtig darauf hinzuweisen, wie Unternehmer an Informationen über die Unterstützungsmaßnahmen des Landes und Bundes gelangen. Hier sind die wichtigen Informationenquellen:

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: www.bmwi.de

Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus für Unternehmer:

Telefon: 030 18615 1515

Mo– Fr 9:00 bis 17:00 Uhr

Beantragung von Kurzarbeitergeld:

Zuständig ist die örtliche Arbeitsagentur.

Unternehmerhotline der Bundesagentur:

Telefon: 0800 45555 20

Infotelefon des Bundeswirtschaftsministeriums zum Coronavirus für Bürger (nur wirtschaftsbezogene Fragen):

Telefon: 030 18 615 6187

E-Mail: buergerdialog@bmwi.bund.de

Mo– Fr 9:00 bis 17:00 Uhr

Das Corona-Bürgertelefon der Landesregierung beantwortet im ServiceCenter der Landesregierung ab sofort von 7.00 bis 20.00 Uhr Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die Hotline ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0211 9119 1001. Fragen können auch unter corona@nrw.de per Mail gestellt werden.