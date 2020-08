Das Gesundheitsamt des Kreises Wesel ist zumindest für Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen rund um die Uhr erreichbar. Inzwischen wurden Telefonverbindungen bereitgestellt.

Im Nachgang der Wiederaufnahme des Regelbetriebs unter Hygienemaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen in der vergangenen Woche wird der Kreis Wesel alle Schul- und Kita-Leitungen sowie die Leitungen von Pflegeeinrichtungen erneut per Email und auf dem Postweg über die Erreichbarkeiten des Gesundheitsamtes informieren.

Allen Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen im Kreis Wesel stehen damit Telefonnummern zur Verfügung, die im Notfall an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar sind. Über Rufbereitschaft sind zu jedem Zeitpunkt zwei Ärzte/innen des Gesundheitsamtes verfügbar, sollte eine bestätigte Corona-Infektion an einer Schule, Kita oder Pflegeeinrichtung bekannt werden.

7-Tage-Inzidenz bei 12,2

Inzwischen steigt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel wieder leicht an, da innerhalb eines Tages 12 Infektionsfälle hinzugekommen sind. Sie liegt damit bei 12,2.

Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.