Die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen stärken und soziale Isolation vermeiden – hierzu möchte der Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel mit den Koordinierungsstellen „Vielfältiges Leben im Alter“ aktiv beitragen.



Durch die Teilnahme am Förderprogramm „Miteinander und nicht allein“, welches vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW ins Leben gerufen wurde, kann dies nun auch für die Dinslakener Stadtteile Lohberg, Blumenviertel und Feldmark umgesetzt werden. An den Standorten in Voerde und Wesel-Büderich findet das Projekt bereits Anklang. Seit dem 1. August ist der Sozialarbeiter Lukas Henzler als zuständige Ansprechperson für Dinslaken tätig. Sein Beratungs- und Begleitungsbüro befindet sich im Don-Bosco-Haus auf der Lohbergstraße 69. Von dort aus sollen zukünftig Veranstaltungen organisiert und Freizeitangebote geschaffen werden.

Sprechstunde

Auch eine Sprechstunde im Alfred-Delp-Haus am Baßfeldshof 16 ist angedacht. Henzler ist ein Kümmerer, man kann sich mit Anliegen rund um das Thema Alter an ihn wenden. So ist er ansprechbar, wenn Ratsuchende sich in einer schwierigen Lebenslage befinden, weil sie von Einsamkeit oder Altersarmut betroffen sind. Gleichzeitig kann man sich aber auch mit Anregungen oder Wünschen für Freizeitaktivitäten an ihn wenden. Henzler hört dann zu, er berät, begleitet und vermittelt. Schließlich möchte die Caritas gemeinsam mit interessierten Senioren und Ehrenamtlichen etwas auf den Weg bringen und so beispielsweise die Nachbarschaftshilfe vor Ort stärken. Dabei sind Kooperationen mit verschiedenen Beratungsstellen, Pflegeeinrichtungen und ortsansässigen Vereinen eine wichtige Unterstützung, um der Vereinsamung älterer Menschen gemeinsam entgegenzuwirken.