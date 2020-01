Am Dienstag, 28. Januar, betraten um 00:48 Uhr zwei mit Kapuzen und Schals maskierte Täter den Kassenbereich der Spielhalle "Spieltreff Harsewinkel" in Dorsten-Hervest an der Straße Im Harsewinkel 6.

Unter Vorhalt zweier Schusswaffen forderten sie von der Angestellten die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute flüchteten sie anschließend zu Fuß in Richtung Wasserstraße.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, untersetzte Figur, dunkel gekleidet Männlich, kleiner als Täter Nr.1, schlank, ebenfalls dunkel gekleidet

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.



Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen