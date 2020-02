Mehrere Stunden war eine spezielle Bergungsfirma heute Morgen damit beschäftigt, einen spanischen Lkw Sattelzug auf dem A 31 Rastplatz Dorsten Holsterhausen zu sichern und zu bergen. Der Spanier wollte eigentlich nur seine Nachtruhe auf dem Rastplatz in Fahrtrichtung Emden halten und dafür seinen mit Tomaten beladenen Lkw auf einem Randstreifen abstellen. Doch dies ging gehörig schief.

Aufgrund des aufgeweichten Bodens geriet der Lkw immer mehr in Schieflage. Hierdurch wurde unter anderen auch der Dieseltank des Lkws beschädigt, so dass gegen 4 Uhr auch noch die Feuerwehr anrücken musste.

Eigene Befreiungsversuche des Lkw-Fahrers misslangen. Schließlich rückten gleich mehrere Bergungsfahrzeuge einer Spezialfirma an. Für die aufwendige Bergung musste der Rastplatz von den restlichen Nutzern von Polizei und Feuerwehr geräumt werden. Mit langen Stahlseilen konnte der Lkw schließlich auf den Asphalt zurückgeholt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis nach

8 Uhr am Montagmorgen an.

Text und Fotos: Bludau